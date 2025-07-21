Названы самые опасные регионы РФ для владельцев частных домов

Московская и Челябинская области оказались самыми опасными для владельцев частных домов. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование «Страхового Дома ВСК».

По данным компании, половина страховых событий приходится на ЧП с частными домами. Затопления составляют 38% от ЧП, пожары — 23%, стихийные бедствия — 13%. На противоправные действия третьих лиц приходится 6%.

Отмечается, что больше всего ЧП с частными домами происходит в Московской области (около 6%) и в Челябинской (около 5%). По 3,5% приходится на Краснодарский и Приморский края, 3,4% — на Тюменскую область, 3% — на Удмуртию.

В компании сообщили, что чаще всего с домами что-то случается в апреле (12%). Самыми спокойными месяцами считаются май и июнь (по 2%).

До этого эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев спрогнозировал повышение цен на аренду загородных домов в России осенью-зимой 2025 года. По его словам, аренда может увеличиться на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом аренда загородных домов в России в 2025 году уже заметно подорожала. По данным «Циан.Аналитики» и «Мир Квартир», средняя стоимость долгосрочной аренды по стране составляет около 60 тыс. рублей в месяц — это на 25,8% выше, чем годом ранее. В Москве ставка приближается к 120 тыс. рублей, в Подмосковье — около 99 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге средняя цена составляет 113 тыс. рублей, а в Ленобласти — 81 тыс. рублей.

Ранее россиянам напомнили о возможности компенсировать затраты на аренду жилья.