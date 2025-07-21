Россиян предупредили о подорожании съемных загородных домов

Снять загородный дом осенью-зимой 2025 года будет на 15% дороже, чем в аналогичный период прошлого года, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Я бы не ожидал существенного роста на аренду. Ни в городском, ни в загородном сегменте. Дома — это низколиквидный рынок, где среднюю цену определить практически невозможно. Она у каждого сервиса объявлений своя, в каждой локации (чем дальше от города, тем ниже) своя, и также зависит от сезонности. Но если вы планируете снять дом осенью или зимой, то закладывайте как минимум размер наблюдаемой (неофициальной) инфляции. Это порядка 15% к ценам предыдущей осени и зимы», — отметил Селезнев.

Аренда загородных домов в России в 2025 году заметно подорожала. По данным «Циан.Аналитики» и «Мир Квартир», средняя стоимость долгосрочной аренды по стране составляет около 60 тыс. рублей в месяц — это на 25,8% выше, чем годом ранее. В Москве ставка приближается к 120 тыс. рублей, в Подмосковье — около 99 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге средняя цена составляет 113 тыс. рублей, а в Ленинградской области — 81 тыс. рублей. В регионах разброс цен существенный: от 9 тыс. рублей в месяц в Красноярском крае до 100 тыс. рублей в Калининградской области. При этом, по данным «Авито Недвижимости» и портала Stroygaz.ru, спрос на аренду загородного жилья за год вырос почти в полтора раза.

Ранее россиянам напомнили о возможности компенсировать затраты на аренду жилья.