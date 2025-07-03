Россиянам напомнили о возможности компенсировать затраты на аренду жилья

В этом году во многих российских регионах начала действовать новая мера поддержки семей с детьми – они могут компенсировать затраты на аренду жилья. Размер компенсации варьируется от 50 до 75% от стоимости проживания в съемной квартире, рассказал RT депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Компенсация аренды — это не просто финансовая помощь, а важный шаг к стабильности для тех, кто пока не может позволить себе собственное жилье, — подчеркнул парламентарий. — Особенно важно, что в ряде регионов учитывается не только материальное положение, но и демографическая ситуация».

В некоторых регионах, например, в Рязанской, Тульской и Ленинградской областях, – выплаты полагаются молодым семьям, в которых родителям не более 35 лет, а ребенок родился в этом году. В других субъектах, таких – таких, как Томская и Свердловская области, льготы полагаются и студентам, что особенно важно для молодых пар, которые совмещают учебу с воспитанием детей, напомнил парламентарий.

Есть регионы, где компенсация аренды жилья действует в отношении малообеспеченных семей, чей доход ниже прожиточного минимума. Такие меры действуют, например, в Липецкой области и Бурятии.

Чаще всего для получения компенсации россиянам необходимо предоставить договор аренды, а также документы о доходах и свидетельства о рождении детей, отметил Чаплин. По его словам, в ряде регионов расчеты выплаты ведутся с учетом нормы жилплощади – например, так делают в Новгородской области.

До этого губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что молодые родители до 35 лет смогут компенсировать аренду жилья. По его словам, семьи с одним ребенком смогут получать от государства ежемесячно 50% от стоимости аренды, но не более 10 тысяч рублей. Пары с двумя и большим количеством детей смогут претендовать на компенсацию в размере 75% от стоимости арендной платы, но не более 15 тысяч рублей.

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