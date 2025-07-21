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Россиянка не выжила после укуса ядовитой змеи

РЕН ТВ: в Ульяновске женщина не выжила после укуса ядовитой змеи
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Pixabay

В Ульяновске не смогли спасти 31-летнюю женщину, которую укусила ядовитая змея. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 11 июля — горожанка получила укус от ядовитой змеи, который вызвал тяжелое отравление и сильную аллергическую реакцию. Несмотря на недельное лечение, врачам не удалось ее спасти. Пациентки не стало 18 июля.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

До этого в Удмуртии спасли четырехлетнего мальчика, которого в обе ноги укусили сразу две гадюки. Ребенка с интоксикацией из-за двойной дозы змеиного яда госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Ранее гадюка укусила женщину в Подмосковье после того, как та наступила на нее.

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