В Удмуртии спасли мальчика, которого в ноги укусили сразу две гадюки

В Удмуртии одного ребенка покусали сразу две гадюки

Ребенку из Удмуртии понадобилась помощь медиков после того, как его искусали змеи. Об этом сообщает Минздрав региона.

Четырехлетний мальчик попал в больницу после того, как две гадюки укусили его в две ноги.

«Мальчика с интоксикацией из-за двойной дозы змеиного яда госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии», – сообщается в публикации.

Подобную травму получила и 14-летняя девушка, которую рептилия также укусила в ногу. О состоянии пострадавшей после инцидента не сообщается, но известно, что ей понадобилась помощь анестезиологов-реаниматологов.

Обоим оказали всю необходимую помощь. После этого их отправили на амбулаторное лечение.

В Минздраве напомнили, что, заметив змею рядом, не стоит делать резких движений. При укусе не стоит паниковать, нужно промыть рану и обратиться за медицинской помощью, не откладывая.

Ранее четырехлетний мальчик попал в реанимацию после укуса ядовитой змеи в Ленобласти.