В Киргизии утвердили закон о запрете на передачу SIM-карт

Президент Киргизии Садыр Жапаров утвердил изменения в уголовный кодекс страны, которые предполагают введение наказания за передачу SIM-карт и финансовых реквизитов посторонним. Об этом пишет портал Economist.kg.

Подписанным законом вводится новая уголовная статья 209-1, которая предусматривает ответственность за продажу или умышленную передачу SIM-карт, логина и пароля от мобильного банка, доступа к электронному кошельку, банковским картам и виртуальным активам.

Парламент принял проект закона еще в июне. Его основная цель — борьба с ростом количества преступлений в цифровой сфере.

17 июля схожий законопроект одобрила Госдума. Документом предлагается ввести в уголовный кодекс новую статью 274.4 («Организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства РФ»). Нарушителям будет грозить штраф в размере 700 тыс. рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

В Роскомнадзоре уточняли, что поправки должны защитить россиян от мошенников.

Ранее вице-мэра столицы Киргизии задержали по делу о коррупции.