Стала известна дата запуска рейсов из Екатеринбурга в Геленджик

«Уральские авиалинии»: с 5 августа запускаем рейсы из Екатеринбурга в Геленджик

С 5 августа начнут курсировать рейсы из Екатеринбурга в Геленджик. Об этом сообщили в Telegram-канале авиакомпании «Уральские авиалинии».

По данным пресс-службы, полеты будут осуществляться три раза в неделю.

«Как и на рейсах из Москвы, сразу доступна вся линейка тарифов (включая новый «Эконом-Буст» с увеличенной нормой багажа на обратную дорогу) и дополнительные услуги», — говорится в сообщении.

Согласно информации на официальном сайте компании-перевозчика, билеты уже доступны к покупке. При этом средняя стоимость полета составляет порядка 40 — 50 тыс. рублей.

Незадолго до этого сообщалось, что авиакомпания Red Wings запустит рейсы в Геленджик из Казани и Екатеринбурга с начала августа. Отмечается, что из Казани можно будет улететь прямым рейсом в Геленджик, начиная с 6 августа, из Екатеринбурга — с 8 августа.

18 июля первый за три года рейс по маршруту Москва — Геленджик приземлился в аэропорту назначения. РИА Новости писало, что рейс из аэропорта «Шереметьево» был загружен примерно на 95% — 175 из 183 кресел были заняты. Время перелета составило около четырех часов. Сообщается, что минимальная стоимость авиабилетов на этот рейс составила 17,8 тыс. рублей.

Ранее в Геленджике выросло количество бронирований номеров на июль и август.