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Участникам СВО могут разрешить получать второе бесплатное профобразование

В Госдуму внесли проект о втором бесплатном профобразовании для бойцов СВО
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Станислав Красильников/РИА Новости

В Госдуме внесли законопроект, который предполагает наделение участников специальной военной операции (СВО) правом получать второе бесплатное профессиональное образование. Информация об этом появилась на сайте партии «Единая Россия».

«Предоставление возможности бесплатно получить второе профессиональное образование поможет участникам СВО адаптироваться к гражданской жизни, повысить свою квалификацию и найти новые профессиональные перспективы», — заявил сенатор Владимир Якушев.

Он добавил, что мера не только окажет поддержку бойцам, но и поможет развитию системы профобразования в РФ.

До этого депутаты предложили освободить участников спецоперации и многодетные семьи от уплаты налога на доходы по банковским вкладам. Законопроект направлен в правительство на заключение.

Ранее в Госдуме одобрили поправки о льготах гражданским женам погибших участников СВО.

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