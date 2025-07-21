В Якутске мужчина изнасиловал пожилого человека на улице

В Якутске женщина застала мужчину за изнасилованием пожилого человека на улице

Жительница Якутска застала неизвестного за изнасилованием пожилого мужчины на улице. Об этом сообщает SakhaPress со ссылкой на саму женщину, которая сняла и опубликовала соответствующее видео.

Инцидент произошел на улице Бестужева-Марлинского. По словам очевидицы, она проходила мимо и заметила, как мужчина решил надругаться над пострадавшим. Она потребовала, чтобы неизвестный прекратил.

«Пусть он и пьяный, и бомж, но так делать нельзя. Это преступление», – цитирует женщину СМИ.

После этого свидетельница стала преследовать мужчину и сняла его на видео, где видно его лицо.

Ситуацию в МВД официально не прокомментировали.

До этого в Петербурге молодой человек напал на двух местных жительниц. Одна из них, 59-летняя женщина, шла на работу, когда нападавший ударил ее и попытался изнасиловать. В этот момент они находились в магазине, и, когда сработала сигнализация, насильник ушел.

Спустя полчаса после произошедшего молодой человек схватил 22-летнюю девушку и потащил ее в парк, распылил баллончик в лицо и надругался. Подозреваемого задержали на месте.

Ранее петербуржца обвинили в насилии над подростком на даче.