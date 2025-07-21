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В Якутске мужчина изнасиловал пожилого человека на улице

В Якутске женщина застала мужчину за изнасилованием пожилого человека на улице
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Pexels

Жительница Якутска застала неизвестного за изнасилованием пожилого мужчины на улице. Об этом сообщает SakhaPress со ссылкой на саму женщину, которая сняла и опубликовала соответствующее видео.

Инцидент произошел на улице Бестужева-Марлинского. По словам очевидицы, она проходила мимо и заметила, как мужчина решил надругаться над пострадавшим. Она потребовала, чтобы неизвестный прекратил.

«Пусть он и пьяный, и бомж, но так делать нельзя. Это преступление», – цитирует женщину СМИ.

После этого свидетельница стала преследовать мужчину и сняла его на видео, где видно его лицо.

Ситуацию в МВД официально не прокомментировали.

До этого в Петербурге молодой человек напал на двух местных жительниц. Одна из них, 59-летняя женщина, шла на работу, когда нападавший ударил ее и попытался изнасиловать. В этот момент они находились в магазине, и, когда сработала сигнализация, насильник ушел.

Спустя полчаса после произошедшего молодой человек схватил 22-летнюю девушку и потащил ее в парк, распылил баллончик в лицо и надругался. Подозреваемого задержали на месте.

Ранее петербуржца обвинили в насилии над подростком на даче.

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