В Якутске мужчина изнасиловал пожилого человека на улице

Жительница Якутска застала неизвестного за изнасилованием пожилого мужчины на улице. Об этом сообщает SakhaPress со ссылкой на саму женщину, которая сняла и опубликовала соответствующее видео.
Инцидент произошел на улице Бестужева-Марлинского. По словам очевидицы, она проходила мимо и заметила, как мужчина решил надругаться над пострадавшим. Она потребовала, чтобы неизвестный прекратил.
«Пусть он и пьяный, и бомж, но так делать нельзя. Это преступление», – цитирует женщину СМИ.
После этого свидетельница стала преследовать мужчину и сняла его на видео, где видно его лицо.
Ситуацию в МВД официально не прокомментировали.
До этого в Петербурге молодой человек напал на двух местных жительниц. Одна из них, 59-летняя женщина, шла на работу, когда нападавший ударил ее и попытался изнасиловать. В этот момент они находились в магазине, и, когда сработала сигнализация, насильник ушел.
Спустя полчаса после произошедшего молодой человек схватил 22-летнюю девушку и потащил ее в парк, распылил баллончик в лицо и надругался. Подозреваемого задержали на месте.
Ранее петербуржца обвинили в насилии над подростком на даче.