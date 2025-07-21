Петербуржца обвинили в насилии над подростком на даче

Жителя Санкт-Петербурга заподозрили в надругательстве над несовершеннолетним, передает> портал «Конкретно.ру».

В полицию Волосовского района Ленинградской области накануне. обратилась 32-летняя петербурженка. Женщина подала заявление о совершенных над ее младшем братом преступных действиях.

По словам сестры потерпевшего, 56-летний мужчина с лета 2024 года многократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее родственника, которому сейчас 17 лет. Материалы переданы в СУ СКР по Ленинградской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На прошлой неделе стало известно, что шестилетнего мальчика изнасиловали в петербургском санатории. Предварительно, инцидент произошел в санатории «Детские Дюны» в городе Сестрорецке. 18 июля мальчик с матерью обратились в Детскую больницу №2. Женщина сообщила, что неизвестный изнасиловал ее сына. Женщина также подавала заявление в полицию с просьбой проверить возможные противоправные действия в отношении ее ребенка. Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Информацию также передали следователям.

Ранее подростки изнасиловали мальчика бутылкой из-под минералки в лагере под Красноярском.