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Юный петербуржец попытался изнасиловать 59-летнюю женщину и надругался над девушкой

Подросток напал на двух женщин и изнасиловал одну из них в Петербурге
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Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге молодой человек напал на двух незнакомок и изнасиловал одну из них, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Серия нападений произошла 19 июля в Красном Селе. Первой жертвой злоумышленника стала 59-летняя директор магазина, пришедшая утром на работу. На крыльце магазина нападавший ударил женщину, попытался изнасиловать и угрожал ей расправой. Однако сработавшая сигнализация спугнула насильника.

Затем в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный тащит девушку в парк. Как уточняется, это случилось примерно через полчаса после первого инцидента. Злоумышленник схватил 22-летнюю мигрантку за шею, распылил баллончик ей в лицо и надругался.

17-летний подозреваемый, который нигде не работает и не учится, был задержан на месте преступления. В его отношении возбудили уголовные дела по четырем статьям. Известно, что задержанный ранее судим за грабеж, разбой и хулиганство.

Ранее в Туле мужчина попросил у женщины сигареты и попытался ее изнасиловать.

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