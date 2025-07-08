Дело о теракте в «Крокусе» поступило в суд

РИА Новости: дело о теракте в «Крокус Сити Холле» поступило в военный суд

Уголовное дело о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» поступило во Второй Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе суда.

«Дело поступило, зарегистрировано судом сегодня», — уточнил источник.

3 июля сообщалось, что подготовка террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл», велась с июня 2023 года на территории Турции и Афганистана.

Главное следственное управление СК РФ завершило расследование, которое длилось чуть более года. 30 июня Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело во Второй Западный окружной военный суд.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан.

Ранее генпрокуратура назвала сумму ущерба в результате теракта в «Крокусе».