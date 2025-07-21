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В сибирском аэропорту ливень и град сломали крышу

В Омске крышу аэропорта повредили ливень и град
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Telegram-канал «Om1: Новости Омска и России»

В аэропорту Омска в результате сильного дождя и града повреждена крыша. На первом этаже поставили ведра для сбора воды, сообщает местный Telegram-канал Om1.

«‎Непогода сильно повредила ПВХ кровлю-мембрану, что привело к протеканию крыши», — сказано в сообщении.

В пресс-службе воздушной гавани отметили, что в будущем проведут ремонт, на данный момент идет поиск подрядчика. Пассажирам принесли извинения за неудобства.

21 июля в московском аэропорту Шереметьево пассажирам порекомендовали пользоваться «Аэроэкспрессом» и приезжать заранее из-за ливня в Москве. В авиагавани отметили, что на дорогах Москвы и Московской области складывается неблагоприятная ситуация на дорогах из-за погодных условий. В связи с этим пассажиров попросили приезжать в зону вылета заблаговременно.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы добавили, что сильный дождь, который 21 июля начался в Москве, закончится только вечером. По предупреждению о погоде от МЧС, в Москве сегодня ожидается ливень, гроза, усиление ветра с порывами до 15 м/с.

Ранее в Подмосковье жители начали плавать на сапбордах по затопленным дорогам.

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