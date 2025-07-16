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Женщина провалилась в туалет в российском парке из-за прогнившего пола

В Бурятии женщина провалилась в туалет в парке из-за прогнившего пола
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redart14/Shutterstock/FOTODOM

В Бурятии женщина зашла в туалет в парке и провалилась в него из-за прогнившего пола. Об этом сообщает Telegram-канал «Площадь Советов от Gazetarb.ru».

Инцидент произошел в парке города Закаменска, когда местная жительница зашла в туалет. В какой-то момент из-за прогнившего пола она провалилась внутрь половиной тела. В результате она получила травмы руки и царапины на ноге.

«А ребенок упал бы полностью?» — возмутилась пострадавшая.

Женщина также поинтересовалась, планируют ли власти снести или отремонтировать этот туалет. В администрации Закаменска сообщили, что доступ в аварийный туалет временно ограничен. Вопрос о его ремонте или сносе находится в стадии проработки.

До этого многодетная россиянка провалилась под пол в подъезде дома и сломала позвоночник. Дом, где все произошло, за пять лет до этого признали аварийным и подлежащим сносу, однако жильцов не расселили и не предоставили им другое жилье.

Ранее юная ростовчанка провалилась в дыру в полу автобуса.

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