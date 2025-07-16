В РЖД предрекли полное исчезновение гравитационных туалетов из поездов

РЖД: в РФ за несколько лет откажутся от гравитационных туалетов в поездах

В РФ за несколько лет полностью откажутся от гравитационных туалетов в поездах. Об этом заявил замгендиректора РЖД Иван Колесников в интервью РИА Новости.

«В течение ближайших нескольких лет мы окончательно закроем вопрос курсирования вагонов с подобным оборудованием», — заявил Колесников.

По словам представителя РЖД, оборудование всех поездов в стране биотуалетами позволит упразднить понятие «санитарная зона», поскольку такие зоны больше не будут нужны.

Сейчас в 100 метрах от железных дорог располагается санитарно-защитная зона, в которой нельзя строить жилые дома.

До этого в РЖД анонсировали появление в России расширенных плацкартных вагонов со спальными полками шириной два метра.

Замгендиректора «ТМХ Пассажирский транспорт» Валерия Шарафутдинова прокомментировала эту новость, пообещав россиянам, что они больше не будут видеть ноги своих лежащих соседей по вагону в коридоре.

Ранее в России запретили въезд порожних грузовых вагонов из других стран.