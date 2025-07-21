В ФСБ рассказали о планах задержанного в Рязани агента Украины

Задержанный в Рязани агент Украины собирался уехать во Францию в конце 2025 года. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

«В конце года при помощи ГУРа планировал эмигрировать во Францию, но был задержан сотрудниками ФСБ», — говорится в сообщении.

21 июля в пресс-службе ведомства сообщили о задержании в Рязани 23-летнего уроженца Молдавии, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины.

По данным спецслужбы, мужчина, имеющий российское гражданство, в 2024 году через мессенджер Telegram связался с представителем украинской разведки и по его указанию собирал и передавал сведения о деятельности одного из подразделений Вооруженных сил РФ и оборонного предприятия в Рязанской области.

Взамен, как установила ФСБ, кураторы пообещали фигуранту помощь в выезде во Францию с последующим вступлением в украинское военное формирование, запрещенное в России.

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