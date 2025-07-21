В Рязани задержали молодого человека по подозрению в шпионаже на Украину

ФСБ: в Рязани задержали уроженца Молдавии за работу на украинскую разведку

ФСБ сообщила о задержании в Рязани 23-летнего уроженца Молдавии, подозреваемого в шпионаже в интересах Украины. Об этом сообщил «Интерфакс».

По данным спецслужбы, мужчина, имеющий российское гражданство, в 2024 году через мессенджер Telegram связался с представителем украинской разведки и по его указанию собирал и передавал сведения о деятельности одного из подразделений Вооруженных сил РФ и оборонного предприятия в Рязанской области.

Взамен, как установила ФСБ, кураторы пообещали фигуранту помощь в выезде во Францию с последующим вступлением в украинское военное формирование, запрещенное в России.

Следственное подразделение регионального управления ФСБ возбудило уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена в форме шпионажа), суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ведомстве напомнили, что украинские спецслужбы активно вербуют россиян через интернет и мессенджеры, вовлекая их в диверсионно-террористическую деятельность. Там подчеркнули, что все причастные к содействию противнику будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.

Ранее суд вынес приговор жителю Нижегородской области по делу о госизмене.