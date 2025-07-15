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Москвичка изрезала ножом чужого питбуля, который обнюхивал ее собаку

В Москве собачницу обвинили в нападении с ножом на чужого питбуля
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Telegram-канал Mash

Девушка напала на собак с ножом во время прогулки в Москве. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел в Южном Бутово. По данным Telegram-канала, 38-летний мужчина вышел на прогулку с тремя питбулями, один из которых – щенок. Девушка тем временем шла со своим стаффордширским терьером.

По словам первого, питбуль подбежал к незнакомой собаке, чтобы обнюхать. Животные не конфликтовали, но девушка якобы сразу достала нож и стала наносить удары питбулю, спасти его не удалось. Несколько травм также получил щенок, который подбежал к пострадавшему псу. Помимо этого, девушка ранила и мужчину.

Владелец трех собак рассказал, что оппонентку не наказали. За лечение маленького питомца он заплатил 200 тысяч рублей.

«Девушку отпустили из полиции, никакого наказания она не понесла», – сообщается в публикации.

Сама хозяйка терьера сказала, что питбуль ее укусил, нападение на самом деле было обороной.

Ранее в Уфе подростки избили двух детей с аутизмом и их собаку.

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