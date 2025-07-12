В Уфе подростки избили двух детей с аутизмом и их собаку

Башкирский СК проявляет сообщения об избиении подростками двух детей с аутизмом

В Уфе группа подростков избила брата и сестру с аутизмом и их собаку. Об этом пишет @Ufa_rb.

По данным издания, 11-летний Тамерлан и 8-летняя Розалинда столкнулись с группой агрессивных подростков в возрасте от 8 до 15 лет, когда гуляли на детской площадке. Мальчика ожесточенные подростки сбросили с горки, а девочку стали раскручивали на карусели. Их собаку дети принялись пинать. Также животному выкручивали шею и засунули туда тухлую рыбу.

На этом они не остановились. Ненадолго оставив брата и сестру, дети вернулись с арматурой, и продолжили издевательства над ними, не переставая матерно бранить обоих жертв.

Дети получили ушибы, сотрясение мозга и повреждения внутренних органов. Собака находится в ветеринарной клинике. Родители детей подали заявление на хулиганов в полицию и выразили опасения, что дело будет замято.

Позднее следственный комитет Башкирии сообщил, что сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личности нападавших. Заявляется, что действиям всех причастных к избиению будет дана правовая оценка.

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