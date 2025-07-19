Шестилетнего мальчика изнасиловали в петербургском санатории

В Петербурге могли изнасиловать шестилетнего мальчика в санатории

В Петербурге шестилетний ребенок мог подвергнуться изнасилованию в стенах санатория. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Предварительно, инцидент произошел в санатории «Детские Дюны» в городе Сестрорецке. 18 июля мальчик с матерью обратились в Детскую больницу №2. Женщина сообщила, что неизвестный изнасиловал ее сына.

Женщина также подавала заявление в полицию с просьбой проверить возможные противоправные действия в отношении ее ребенка. Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Информацию также передали следователям.

До этого подростков обвинили в надругательстве над девятилетним мальчиком в спортлагере в Ленобласти. Предварительно, все случилось в период со 2 по 13 июля на территории турбазы «Царская усадьба» в поселке Кутузовское Приозерского района.

Ранее в Сочи школьники надругались над ребенком с аутизмом.