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Россиянам назвали способы, которые помогут побороть зависимость от сладкого

Нутрициолог Леонова: спорт поможет побороть зависимость от сладкого
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Постепенное уменьшение количества сладостей в рационе поможет побороть зависимость от этой группы продуктов. Об этом RuNews24.ru рассказал нутрициолог Галина Леонова.

По ее словам, это даст организму время адаптироваться к новым реалиям. Вместо традиционных сладостей можно выбирать фрукты, орехи или йогурты без добавления сахара. Кроме того, стоит включать в распорядок дня физическую активность, которая будет способствовать выработке эндорфинов, способных заменить «удовольствие» от сладостей.

Леонова также советует внимательно следить за потребляемыми продуктами, чтобы избежать импульсивного потребления сладкого.

«Ведение дневника питания или работа с психологом может помочь осознать и устранить эмоциональные триггеры, связанные с потреблением сладостей», — добавили в сообщении.

Врач-гастроэнтеролог, диетолог, нутрициолог Александра Ноев до этого говорил, что сильная тяга к мясным продуктам, соленому или сладкому может возникать на фоне недостатка определенных витаминов и микроэлементов в организме.

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