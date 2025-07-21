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Раскрыты неочевидные причины высокого давления

Today: причиной высокого давления может быть злоупотребление сладким
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Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM

Скрытыми причинами гипертонии могут быть апноэ сна, избыток сахара в рационе, чрезмерное увлечение обезболивающими и одиночество. Об этом изданию Today рассказал терапевт Акшай Сайал, преподаватель медицины в Калифорнийском университете (США).

Эксперт отметил, что в число очевидных «провокаторов» повышенного кровяного давления входят лишний вес, курение, употребление алкоголя и соленой пищи, стресс и хроническая нехватка сна. Однако другие факторы гипертонии, такие как апноэ, остаются без внимания.

«Если человек храпит во сне, уровень кислорода в крови падает, из-за чего сердцу приходится работать немного интенсивнее, чтобы доставить кислород к внутренним органам. Из-за возрастающей нагрузки на миокард давление может повышаться», — объяснил врач.

Другой неочевидной причиной высокого давления доктор Сайал назвал избыток сахара в меню. Дело в том, что сладкие продукты и напитки часто содержат много углеводов, задерживающих жидкость в организме. Это увеличивает объем циркулирующей крови и нагрузку на сосуды. Известно, что плохое состояние сосудов также часто «идет рука об руку» с сахарным диабетом.

Другим скрытым фактором гипертонии выступает прием обезболивающих, особенно нестероидных противовоспалительных препаратов (таких как Диклофенак, Ибупрофен, Напроксен, Кетопрофен). Они также могут способствовать удержанию воды в организме.

Специалист напомнил, что вероятность развития гипертонии возрастает у тех, кто испытывает одиночество. Так происходит из-за связи социальной изоляции со стрессом — важным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее врач рассказала, сколько шоколада нужно есть в день для здоровья сердца.

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