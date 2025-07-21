В Минтранспорте объяснили причины введения ограничений на работу аэропортов

Никитин: аэропорты подстраиваются под «Ковер», чтобы не рисковать безопасностью

Аэропорты в России подстраивают свою работу под возможные задержки рейсов на фоне введения плана «Ковер», чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Об этом заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин, передает ТАСС.

По его словам, невозможно заранее прогнозировать, когда вводится «Ковер» и насколько долго он будет. Это решают военные, а аэропорты подстраиваются, рассказал министр.

Он добавил, что по сравнению с маем 2025 года число задержек и отмен рейсов сократилось.

Никитин подчеркнул, что безопасность пассажиров является главным приоритетом, и министерство транспорта совместно с министерством обороны ищет способы уменьшить негативные последствия для людей при действии плана «Ковер».

Утром 21 июля в московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов ограничения.

Накануне в столичных аэропортах снова случился коллапс: из-за атак беспилотников 134 самолета ушли на запасные аэродромы, еще 160 рейсов были задержаны, 30 — были отменены. Задержки и отмены также начались в Пулково, который принял часть перенаправленных самолетов. Пассажиры там были вынуждены ждать вылета не только в Москву, но и в другие города.

Ранее премьер Михаил Мишустин сообщил, что не менее 75 аэропортов в России модернизируют к 2030 году.