Владелец Bloomberg призвал к отставке Кеннеди с поста главы минздрава США

Экс-мэр Нью-Йорка и владелец агентства Bloomberg Майкл Блумберг призвал к отставке главы минздрава Соединенных Штатов Роберта Кеннеди-младшего. Об этом он написал в своей статье, опубликованной на портале агентства.

Блумберг назвал назначение Кеннеди «худшей ошибкой» республиканцев» и жестко раскритиковал политику министерства.

«Республиканцы сената устроили этот бардак, и им нужно с ним разобраться. У них обязанность по конституции провести надзор за Кеннеди, у них есть моральная обязанность сделать все возможное, чтобы сдерживать <...> действия Кеннеди-младшего или выгнать его», — заявил бизнесмен.

По его словам, именно из-за действий Кеннеди в США впервые за десять лет зафиксировали летальные случаи во время вспышки кори. Кроме того, Блумберг обвинил политика в увольнении квалифицированных специалистов.

В июне сообщалось, что Кеннеди-младший уволил всех членов консультативного комитета по практике иммунизации (ACIP), который занимался при ведомстве вопросами вакцинации.

В минздраве подчеркнули, что новые члены ACIP будут следить за тем, чтобы научная деятельность правительства была основана «на самых достоверных, надежных и беспристрастных» данных в рамках майского указа президента США Дональда Трампа «О восстановлении золотого стандарта науки».

Ранее стало известно, что в США могут прекратить финансирование больниц с услугами по смене пола у детей.