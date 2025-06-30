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В США могут прекратить финансирование больниц с услугами по смене пола у детей

WSJ: США планируют прекратить содержание больниц с гендерной терапией подросткам
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Michael H. Lehman/AP

Правительство США изучает возможность прекращения государственного финансирования больниц, которые предоставляют несовершеннолетним услуги по смене пола. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на Центр услуг Medicare и Medicaid (CMS).

«Президент [США Дональд] Трамп выразился ясно: США будут защищать детей от изменяющих жизнь и экспериментальных процедур», — сказал глава CMS, кардиохирург и телеведущий Мехмет Оз.

Издание отметило, что примерно месяц назад CMS направила девяти больницам письмо с требованием предоставить сведения об операциях по смене пола, гормональной терапии и использовании блокаторов полового созревания. Однако ни одно из учреждений этого не сделало, следует из материала.

В январе министр здравоохранения США Роберт Кеннеди – младший выступил с резкой критикой практики проведения операций по смене пола у несовершеннолетних. Свой аргумент политик подкрепил выводами масштабного исследования Cass Review, посвященного гендерной идентификации детей и подростков. Кеннеди назвал результаты исследования «катастрофическими» для молодых пациентов.

Ранее Трамп рассказал о росте ожирения среди детей в США.

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