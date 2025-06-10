На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Министр здравоохранения США уволил членов комитета по вакцинации при ведомстве

Глава минздрава США Кеннеди-младший уволил всех членов комитета по вакцинации
close
Morry Gash/AP

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший уволил всех членов консультативного комитета по практике иммунизации (ACIP), который занимался при ведомстве вопросами вакцинации. Об этом сообщается на сайте министерства.

В публикации отмечается, что был принят «смелый шаг» по восстановлению общественного доверия.

Кеннеди-младший уволил 17 членов комитета. Позже ведомство заменит их новыми, чьи кандидатуры на данный момент проходят рассмотрение.

В ведомстве подчеркнули, что новые члены ACIP будут следить за тем, чтобы научная деятельность правительства была основана «на самых достоверных, надежных и беспристрастных» данных в рамках майского указа президента США Дональда Трампа «О восстановлении золотого стандарта науки».

До этого сообщалось, что минздрав США лишил Гарвардский университет ряда многолетних грантов на общую сумму около $60 млн в связи с тем, что высшее учебное заведение все еще не справилось с антисемитизмом и расовой дискриминацией.

Ранее минздрав США призвал одного из губернаторов сесть на строгую диету.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами