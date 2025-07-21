21 июля в Москве выпало рекордное с 1879 года количество осадков

Позднякова: в Москве выпало рекордное с 1879 года количество осадков

Метеоролог Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале сообщали, что в Москве 21 июля выпало рекордное количество осадков с 1879 года.

По ее словам, дождь в Москве шел с 09:00 до 12:00 часов мск.

«Сегодняшний день войдет в летопись как самый дождливый, с 1879 года. Рекорд для 21 июля составлял 39,5 мм и принадлежал 2000 году», — поделилась Позднякова.

Она добавила, что в Коломне рекорд по количеству осадков держался с 2013 года. Однако только за сегодняшнюю ночь там выпало 66 мм дождя. Об окончательном количестве осадков в столице можно будет судить после 21:00 часов.

До этого синоптик центра «Метео» Александр Ильин говорил, что дожди в Москве закончатся около 15:00 часов, а затем ночью возобновятся, не исключена гроза.

Ильин отметил, что в среду, 23 июля, циклон начнет покидать город, и дожди перейдут в разряд кратковременных. Температура воздуха при этом будет колебаться в диапазоне от 22℃ до 24℃. Во вторник максимальные значения достигнут отметки в 25℃. К середине недели при ясном небе — до 25 — 27℃. Ночные температуры будут в пределах 14 — 19 ℃.

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