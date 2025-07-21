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Синоптик спрогнозировал завершение ливня в Москве

Синоптик Ильин: дождь в Москве прекратится около 15:00 и начнется ночью
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Москве дождь закончится около 15:00, а затем ночью возобновятся, не исключена гроза. Об этом в интервью ТАСС сообщил синоптик центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, в понедельник, 21 июля, выпадет еще около 25-30 мм осадков.

«Дождь в Московском регионе будет идти до 14-15 часов, затем местами начнет прекращаться. Ночью дождь снова начнется после небольшого перерыва. Но уже будет не такое его количество, а где-то около 10 мм за вторник день добавится», — заявил он.

Ильин отметил, что в среду, 23 июля, циклон начнет покидать город, и дожди перейдут в разряд кратковременных. Температура воздуха при этом будет колебаться в диапазоне от 22℃ до 24℃. Во вторник максимальные значения достигнут отметки в 25℃. К середине недели при ясном небе — до 25 — 27℃. Ночные температуры будут в пределах 14 — 19 ℃.

Синоптик добавил, что атмосферное давление до четверга будет иметь ровный ход: 740-742 мм ртутного столба.

До этого на юго-востоке Москвы в районе 16-го километра внешней стороны МКАД произошло подтопление проезжей части из-за обильных осадков. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Ранее москвичам посоветовали пользоваться «Аэроэкспрессом» из-за ливня.

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