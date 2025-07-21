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В Шереметьево ввели план «Ковер»

В аэропорту Шереметьево ввели план «Ковер»
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Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

В московском аэропорту Шереметьево ввели план «Ковер». Время обслуживания в связи с этим увеличится, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилет в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности»‎, — сказано в сообщении.

В Шереметьево также предупредили о вероятности корректировки расписания.

Позже пассажирам объявили, что план «Ковер» снят.

В ночь на 21 июля в трех московских аэропортах — Шереметьево, Жуковский и Домодедововвели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

По данным министерства обороны РФ, в темное время суток над российскими регионами сбили 74 украинских беспилотника. Наибольшее число целей — 23 — ликвидировали в столичном регионе.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее из-за «авиационного коллапса» не осталось билетов на поезда из Санкт-Петербурга в Москву.

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