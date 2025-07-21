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Домодедово временно прекратил работу

В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В столичном аэропорту Домодедово временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Об этом написал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост размещен в 1:16. В нем уточняется, что мера необходима, чтобы гарантировать безопасность полетов.

До этого обслуживать полеты временно прекратили аэропорт Жуковский и Шереметьево. В первой воздушной гавани рейсы сначала выполнялись только по согласованию с диспетчерскими службами, но в 1:16 ее работа тоже была полностью приостановлена.

На этом фоне мэр Москвы Сергей Собянин заявил о ликвидации средствами противовоздушной обороны (ПВО) еще двух беспилотников противника, летевших на столицу. Его пост был опубликован в 0:58. До этого Москву за 25 минут атаковали три беспилотника. Налеты двух БПЛА были зафиксированы в 23:56, а еще одного — в 0:21.

Ранее представитель Росавиации Кореняко застрял в самолете на несколько часов.

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