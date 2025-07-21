Уголовное дело возбудили после того, как российская школьница лишилась почки, упав в люк

Во Владивостоке завели дело после того, как девушка упала в люк и лишилась почки

Во Владивостоке завели дело после того, как 16-летняя девушка лишилась почки, упав в подвал. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Несовершеннолетняя получила тяжкий вред здоровью в результате падения в помещение подвала на придомовой территории улице Марченко. Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В данный момент детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Инцидент произошел, когда несовершеннолетняя шла с подругой домой и, не заметив открытый люк, упала в него. Ее доставили в больницу с травмой живота. Падение привело к разрыву почки, сопровождавшемуся сильным внутренним кровотечением. Врачи пытались в течение нескольких дней спасти поврежденный орган, но этого им не удалось. Сейчас жизни подростка ничего не угрожает.

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