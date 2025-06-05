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Мальчику из Ленобласти удалили почку из-за неудачного падения на детской площадке

В Ленобласти ребенок лишился почки после падения на детской площадке
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Валерий Мельников/РИА Новости

Ребенку из Ленобласти понадобилась помощь медиков после того, как он упал на детской площадке. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в поселке Аннино Ломоносовского района. По данным издания, шестилетний мальчик играл на детской площадке и забрался на одну из конструкций, но в какой-то момент оступился и упал с высоты около 1,5 метров.

Во время падения пострадавший ударился о перекладину боком, его госпитализировали с серьезными травмами.

«Врачи диагностировали разрыв левой почки и были вынуждены удалить ее. Также мальчик повредил селезенку», – сообщается в публикации.

До этого в Петербурге ученица четвертого класса пострадала во время игры на детской площадке. Девочка зацепилась волосами за часть конструкции и ударилась головой.
Медики госпитализировали ребенка в реанимацию в тяжелом состоянии, у него диагностировали черепно-мозговую травму.

Ранее в Петербурге третьекласснику воткнули вилку в затылок на детской площадке.

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