Владелицу ювелирного бренда Darvol приговорили за аферу на 200 млн рублей

В Москве суд приговорил владелицу ювелирного бренда Darvol Дарью Спиридонову к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщила прокуратура Центрального административного округа.

Предпринимательницу признали виновной по 19 эпизодам мошенничества в крупном и особо крупном размере. По версии следствия, Спиридонова, будучи генеральным директором компании, специализирующейся на продаже ювелирных изделий, обманом получила от 19 граждан свыше 200 млн рублей, обещая прибыль от сделок с драгоценными камнями. Однако обязательства она не выполнила, а деньги не вернула.

Подсудимую взяли под стражу в зале суда. Помимо лишения свободы, ей также запретили в течение трех лет занимать должности, связанные с управленческой и административно-хозяйственной деятельностью в коммерческих структурах. Приговор пока не вступил в законную силу.

До этого экс-главе Минсельхоза Тувы Айдыну Дуну вынесли приговор за мошенничество. Суд установил, что чиновник вместе с родственником предоставил в региональное министерство сельского хозяйства ложные данные о реконструкции оросительных систем нескольких селах. Ущерб от их действий превысил 10 млн рублей.

Ранее Генпрокуратура обнародовала данные о масштабах коррупции в России.