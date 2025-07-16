Экс-главе Минсельхоза Тувы вынесли приговор за мошенничество

Экс-главу Минсельхоза Тувы осудили на семь лет колонии за мошенничество

Экс-министр сельского хозяйства Тувы Айдын Дун был приговорен к семи годам колонии за хищение более 10 млн рублей бюджетных средств. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру республики.

Дуна приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 700 тысяч рублей. Ему также запретили занимать должности в государственных и муниципальных органах власти на два года.

Следствие и суд установили, что с июля по декабрь 2020 года осужденный вместе с родственником предоставил в региональное министерство сельского хозяйства ложные данные о реконструкции оросительных систем в селах Мугур-Аксы и Бай-Тал. Они утверждали, что работы были выполнены, хотя на самом деле этого не происходило. В прокуратуре отметили, что в результате их действий региональному бюджету был причинен ущерб на сумму более 10 млн рублей.

Приговор пока не вступил в силу. Арест на имущество осужденного на 8,7 миллиона рублей остается в силе до исполнения приговора.

14 июля Бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов полностью признал вину по уголовному делу о мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, в 2021–2024 годах бывший заместитель министра обороны России, ответственный за развитие и обслуживание парка «Патриот» Павел Попов, совместно с Ахмедовым и генерал-майором Владимиром Шестеровым похитил бюджетные средства на сумму 30 млн рублей.

Ранее Генпрокуратура обнародовала данные о масштабах коррупции в России.