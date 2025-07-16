На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-главе Минсельхоза Тувы вынесли приговор за мошенничество

Экс-главу Минсельхоза Тувы осудили на семь лет колонии за мошенничество
true
true
true
close
Shutterstock

Экс-министр сельского хозяйства Тувы Айдын Дун был приговорен к семи годам колонии за хищение более 10 млн рублей бюджетных средств. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру республики.

Дуна приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 700 тысяч рублей. Ему также запретили занимать должности в государственных и муниципальных органах власти на два года.

Следствие и суд установили, что с июля по декабрь 2020 года осужденный вместе с родственником предоставил в региональное министерство сельского хозяйства ложные данные о реконструкции оросительных систем в селах Мугур-Аксы и Бай-Тал. Они утверждали, что работы были выполнены, хотя на самом деле этого не происходило. В прокуратуре отметили, что в результате их действий региональному бюджету был причинен ущерб на сумму более 10 млн рублей.

Приговор пока не вступил в силу. Арест на имущество осужденного на 8,7 миллиона рублей остается в силе до исполнения приговора.

14 июля Бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов полностью признал вину по уголовному делу о мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, в 2021–2024 годах бывший заместитель министра обороны России, ответственный за развитие и обслуживание парка «Патриот» Павел Попов, совместно с Ахмедовым и генерал-майором Владимиром Шестеровым похитил бюджетные средства на сумму 30 млн рублей.

Ранее Генпрокуратура обнародовала данные о масштабах коррупции в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами