Украинский депутат рассказал, как местный житель отбился лопатой от мобилизации

На Украине мужчина избежал принудительной мобилизации, применив лопату против сотрудников военного комиссариата. Соответствующее видео внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук опубликовал в своем Telegram-канале.

На опубликованной записи видно, как машины военкомата заблокировали автомобиль потенциального мобилизованного. В ответ мужчина, используя лопату, разбил стекла одной из служебных машин. Сотрудники, безуспешно пытавшиеся применить слезоточивый газ, были вынуждены ретироваться под угрозой дальнейших ударов. Парламентарий также разместил фотографию одного из сотрудников с порезом на лице. Точное место инцидента депутатом не указано.

Дмитрук назвал действия военкоматовских сотрудников «жалкими и трусливыми», а мужчину — «смелым мужиком», поставившим бригаду на место.

16 июля издание «Страна.ua» опубликовало видео, на котором подростки отбивают мужчину у сотрудников территориального центра комплектования в городе Днепре на юго-востоке Украины.

С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которую неоднократно продлевали. В украинских соцсетях регулярно появляются видео, фиксирующие силовые методы мобилизации и конфликты с военкоматами. На фоне критической нехватки личного состава в армии, сотрудники военкоматов активизировали рейды, а призывники ищут любые способы, включая опасные, чтобы покинуть страну.

Ранее в Госдуме рассказали о защите детей украинских чиновников от мобилизации.