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Украинский депутат рассказал, как местный житель отбился лопатой от мобилизации

Депутат Дмитрук показал видео, где украинец разогнал лопатой сотрудников ТЦК
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На Украине мужчина избежал принудительной мобилизации, применив лопату против сотрудников военного комиссариата. Соответствующее видео внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук опубликовал в своем Telegram-канале.

На опубликованной записи видно, как машины военкомата заблокировали автомобиль потенциального мобилизованного. В ответ мужчина, используя лопату, разбил стекла одной из служебных машин. Сотрудники, безуспешно пытавшиеся применить слезоточивый газ, были вынуждены ретироваться под угрозой дальнейших ударов. Парламентарий также разместил фотографию одного из сотрудников с порезом на лице. Точное место инцидента депутатом не указано.

Дмитрук назвал действия военкоматовских сотрудников «жалкими и трусливыми», а мужчину — «смелым мужиком», поставившим бригаду на место.

16 июля издание «Страна.ua» опубликовало видео, на котором подростки отбивают мужчину у сотрудников территориального центра комплектования в городе Днепре на юго-востоке Украины.

С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которую неоднократно продлевали. В украинских соцсетях регулярно появляются видео, фиксирующие силовые методы мобилизации и конфликты с военкоматами. На фоне критической нехватки личного состава в армии, сотрудники военкоматов активизировали рейды, а призывники ищут любые способы, включая опасные, чтобы покинуть страну.

Ранее в Госдуме рассказали о защите детей украинских чиновников от мобилизации.

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