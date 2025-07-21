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В Новосибирске иностранец ударил несовершеннолетнюю за отказ познакомиться

В Новосибирске мигрант попытался познакомиться с девушкой и ударил ее за отказ
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Кадр из видео/Telegram-канал «Mash Siberia»

В Новосибирске иностранец ударил по лицу девочку-подростка, отказавшуюся познакомиться с ним. Это попало на видео, которое опубликовал Mash Siberia.

Инцидент произошел в Гастродворике на улице Ленина, где собирается молодежь. Мигрант заметил девушку из другой компании и попытался познакомиться с ней, но получил отказ, который вывел его из себя. В итоге мужчина ударил незнакомку, на помощь ей пришли очевидцы.

Как стало известно, нападавший женат и имеет ребенка, однако это его не останавливает от попыток завязать знакомство с девушками. После того, как мужчине пригрозили миграционной службой, он извинился за свое поведение.

На прошлой неделе аналогичная ситуация произошла в Москве. Москвичка отказала прохожему в знакомстве, а тот за это пнул ее ногой в область поясницы. Нападавший попытался убежать, когда девушка начала снимать его на камеру. Инцидент произошел в людном месте около ТЦ «Европейский». О случившемся пострадавшая Наргис рассказала в соцсетях. Позже она столкнулась с угрозами от мужчин в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее россиянка вышла замуж за похитившего и избившего ее мужчину.

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