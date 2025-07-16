Россиянка вышла замуж за похитившего и избившего ее мужчину

В Забайкалье женщина вышла замуж за похитившего и избившего ее мужчину

В Забайкалье похитивший женщину местный житель примирился с ней в ходе судебного разбирательства, но наказания не избежал. Об этом сообщили в пресс-службе Краснокаменского городского суда.

Согласно материалам дела, все произошло в феврале 2025 года в Краснокаменске. Подсудимый, встретив свою знакомую у общежития, избил ее, силой усадил в машину и, угрожая ей расправой, повез в сторону аэропорта. Позже женщина смогла покинуть машину, так как ей удалось привлечь к ситуации внимание прохожих.

Во время разбирательства мужчина подтвердил, что действительно угрожал потерпевшей расправой и ударил ее по лицу, но умысла похищать якобы не имел. Женщина сначала дала изобличающие преступника показания, но позже свою позицию изменила. Она рассказала, что сама села в машину, чтобы покататься по городу и помириться.

В пресс-службе суда отметили, что расценили изменения показаний как попытку помочь подсудимому, который за время, пока длилось следствие, успел стать ее супругом.

Тем не менее мужчине не удалось избежать наказания. Его приговорили к пяти годам и трем месяцам колонии строгого режима.

Ранее жительница Китая рассказала, что вышла замуж за мужчину через 14 месяцев после того, как он сбил ее на машине.