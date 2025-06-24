Опрос: 40% россиян жалуются на храп близких

40% россиян жалуются на храп партнера. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного kp.ru. Часть респондентов переживают за здоровье близкого человека, другие просто недовольны личным дискомфортом.

«Муж в какой-то момент начал очень сильно храпеть. Ничего не помогает. В итоге, спим в разных комнатах, и теперь все довольны», — рассказала одна из участниц исследования.

36% признались, что обеспокоены собственным храпом, который их зачастую будит. 22% граждан заявили, что их не беспокоит храп близких. Некоторые из опрошенных, кто выбрал вариант «другое», рассказали, что у них в семье храпят все и никто из-за этого не переживает.

Врач-оториноларинголог «СМ-Клиника» Роман Овдей до этого предупреждал, что храп — не просто раздражающий фон для семейных ссор. Зачастую это тревожный сигнал, который организм подает годами, прежде чем грянет серьезный диагноз.

По словам врача, в группе риска находятся: те, кто имеет наследственную предрасположенность к храпу — если родители храпели, то и у ребенка будет с вероятностью 70%; любители алкоголя перед сном — спиртное расслабляет мышцы глотки; обладатели избыточной массы тела — жир в области шеи сдавливает дыхательные пути; жертвы нарушенного носового дыхания — даже небольшой анатомический дефект превращает нос в «забитый фильтр».

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