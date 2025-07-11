Ортодонт назвала неожиданную причину храпа

Храп, или рохнопатия, может быть не просто следствием возрастных изменений или переутомления, а симптомом нарушений, связанных с челюстно-лицевой анатомией. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-ортодонт, спикер EUROKAPPA Academy Ирина Буторина.

По словам специалиста, в медицине храп обозначается термином «рохнопатия». Это звуки, возникающие при дыхании во сне — особенно в положении на спине.

«В некоторых случаях рохнопатия может сопровождаться кратковременными остановками дыхания — апноэ. Такие эпизоды приводят к хронической нехватке кислорода в тканях и мозге, нарушению сна и сильной усталости по утрам, даже если человек спал достаточно долго», — пояснила Буторина.

Причины храпа могут быть разными, но одна из них, неочевидная для большинства, кроется в структуре челюстно-лицевого аппарата.

«Когда у пациента сужена верхняя челюсть, происходит сужение не только зубного ряда, но и носовых проходов, гайморовых пазух. Это часто приводит к затруднению носового дыхания, особенно при респираторных инфекциях. В итоге человек начинает дышать ртом — а это прямая дорога к храпу», — отметила ортодонт.

Кроме того, нарушение прикуса может влиять и на положение языка во сне.

«Если нижняя челюсть смещена назад, язык во сне «западает» и частично перекрывает дыхательные пути. Возникает препятствие для свободного прохождения воздуха — и, как следствие, вибрация мягкого неба, то есть храп», — добавила она.

Ортодонтическое лечение в таких случаях может сыграть ключевую роль не только в устранении самого храпа, но и в профилактике апноэ.

«Коррекция прикуса с помощью элайнеров позволяет нормализовать положение челюстей, расширить зубной ряд, освободить место для языка и улучшить проходимость дыхательных путей», — подчеркнула Буторина.

Она напомнила, что многие проблемы со здоровьем, на первый взгляд не связанные с зубами, могут быть следствием неправильного прикуса. Поэтому при жалобах на хроническую усталость, плохой сон и храп стоит задуматься о визите к ортодонту.

«Комплексное лечение позволяет устранить не только симптомы, но и их причину, значительно улучшив качество жизни пациента», — заключила эксперт.

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