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В Московской области выпало почти 100% месячной нормы осадков

Синоптик Тишковец: в Подмосковье выпало 84% месячной нормы осадков
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Подмосковье выпало 84% месячной нормы осадков. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«В Москве выпало 25% месячной нормы осадков, в Подмосковье — 84%. Из-за циклонического влияния столичный регион заливают сильнейшие дожди», — сказано в сообщении.

За прошедшие сутки на базовой метеостанции ВДНХ в осадкомер попало 11 мм осадков, Строгино — 13 мм, на Балчуге — 9 мм, МГУ — 17 мм, Тушино — 21 мм, что составляет 25% от месячной нормы, рассказал специалист.

До этого сообщалось, что сильный дождь, который 21 июля начался в Москве, закончится только вечером. Из-за погодных условий временно перекрыто движение на Шелепихинской набережной в районе дома 2А, строение 3.

По предупреждению о погоде от МЧС, в Москве сегодня ожидается ливень, гроза, усиление ветра с порывами до 15 м/с.

Также на юго-востоке Москвы в районе 16-го километра внешней стороны МКАД произошло подтопление проезжей части из-за обильных осадков. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Ранее в Забайкалье ливнями размыло железнодорожные пути.

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