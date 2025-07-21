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Сирийские власти эвакуируют семьи бедуинов из Эс-Сувейды

МВД Сирии сообщило об эвакуации 1,5 тыс. бедуинов, удерживаемых в Эс-Сувейде
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Сирийские силы внутренней безопасности начали операцию по эвакуации заложников из города Эс-Сувейда, где, как утверждают власти, несколько дней удерживались семьи бедуинов. Об этом сообщил Sky News Arabia глава провинциального управления МВД генерал Ахмед ад-Даллати.

По его словам, на первом этапе из города вывезли около 1,5 тысячи человек. По его словам, эвакуация проходит через контрольно-пропускной пункт в Босра-эль-Харире, а пострадавших доставляют в провинцию Дераа.

Ад-Даллати подчеркнул важность соблюдения сторонами режима прекращения огня, действующего в регионе, и призвал к поддержке усилий властей по стабилизации ситуации. Он выразил уверенность, что все заложники будут освобождены в ближайшие часы и временно размещены в центрах для беженцев.

До этого обмен пленными между представителями друзской общины и арабских племен, запланированный на 20 июля, сорвался из-за вспыхнувших столкновений. Накануне представитель МВД переходного правительства Сирии Нуреддин аль-Баба сообщил, что отряды арабских племён были полностью выведены из Эс-Сувейды и окрестностей. В ответ на напряжённость президент страны на переходный период Ахмед аш-Шараа распорядился ввести режим прекращения огня в южной провинции.

Ранее Путин и Эрдоган согласовали общую позицию по Сирии.

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