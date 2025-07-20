Обмен пленными в Сирии был сорван в связи с новой атакой

Согласованный обмен пленными между конфликтующими сторонами в сирийской провинции Эс-Сувейда был сорван нападением арабских ополченцев на позиции друзов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sham TV.

Сообщается, что отряды бедуинов совершили атаку на районы Арика и Эль-Мадждаль, которые ранее взяли под контроль силы друзской общины.

Обмен пленными был запланирован на 18:00 по местному времени. Друзские шейхи призывали стороны к сотрудничеству, а также потребовали от властей восстановления работы мобильной связи и интернета, а также энергоснабжения в провинции.

Отмечается, что сторонники лидера сирийских друзов шейха Хикмета аль-Хаджари, который препятствует нормализации отношений с Дамаском, не пустили в провинцию представителей власти с грузом гуманитарной помощи.

19 июля президент переходного периода Сирийской Арабской Республики Ахмед Хусейн аш-Шараа объявил о всеобъемлющем прекращении огня в стране, призвав стороны конфликта на юге немедленно сложить оружие.

Ранее Эрдоган заявил Путину о стремлении Турции обеспечить стабильность в Сирии.