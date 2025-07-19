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Появилось видео первого за три года рейса, прибывшего в Геленджик

Челябинский шоумен Ярушин застал прибытие первого рейса в Геленджике
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Актер и певец Станислав Ярушин заснял первый рейс, прибывший в аэропорт Геленджика после его закрытия в 2022 году. Видео артист опубликовал в своем Telegram-канале.

«‎Прибытие первого рейса в Геленджик», — написал Ярушин.

Накануне первый за три года рейс по маршруту Москва — Геленджик приземлился в аэропорту назначения. РИА Новости писало, что рейс из аэропорта «Шереметьево» был загружен примерно на 95% — 175 из 183 кресел были заняты. Время перелета составило около четырех часов. Сообщается, что минимальная стоимость авиабилетов на этот рейс составила 17,8 тыс. рублей.

Аэропорт Геленджика возобновляет работу после длительного перерыва. Его закрыли сразу после начала специальной военной операции (СВО), больше трех лет он не принимал рейсы. Об открытии сообщили неожиданно и практически в самый разгар курортного сезона. Стоит ли ждать скорого открытия других аэропортов на юге России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Геленджике выросло количество бронирований номеров на июль и август.

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