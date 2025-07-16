Россиян предупредили об опасности фастфуда в жару

Вред от фастфуда — это уже давно доказанный факт, и вряд ли для кого-то это будет новостью. Однако в жару негативное влияние такой пищи увеличивается в несколько раз, предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина.

«Правда ли фастфуд более опасен в жару? Да, правда! Недаром же наши предки летом питались легко: ели то, что давала природа. В ход шли свежие овощи, зелень, ягоды, молочные продукты, каши и лепешки из ржаной или ячменной муки. Часто варили похлебки с травами, ели кисель, пили квас и простоквашу. Мясо почти не употребляли, а вот грибы и ягоды были в почете. Еда была сезонной, простой и сытной — без излишеств, но с пользой. И это было неспроста», — отметила Хайкина.

Во-первых, по словам врача, жара и жирная пища — это плохое сочетание. В жаркую погоду пищеварительная система работает иначе: кровоток в желудке снижается (кровь «уходит» к коже, чтобы охлаждать тело), а значит, тяжелая пища переваривается медленнее. Это вызывает тяжесть, вздутие и сонливость.

«Соль и сахар усиливают жажду. Фастфуд содержит много соли, сахара и других усилителей вкуса. В жару это приводит к еще большему обезвоживанию, скачкам давления и отекам», — добавила нутрициолог.

Кроме того, на фоне потребления фастфуда увеличивается риск перегрева. Как объяснила врач, переваривание жирной еды само по себе повышает внутреннюю температуру тела. В сочетании с жарой это дополнительная нагрузка на сердце и сосуды.

«Следует также помнить, что жажда маскируется аппетитом. В жару аппетит снижается, но при легкой дегидратации может казаться, что хочется есть. Часто в таком состоянии человек тянется за фастфудом (потому что так быстрее) и получает не облегчение, а еще большую нагрузку на организм. Поэтому в жару особенно важно выпить стакан воды перед едой», — отметила специалист.

В заключение она добавила, что в жаркую погоду надо быть особенно осторожным в плане еды. Важно делать упор на простые и легкие блюда. А жирное и соленое оставить на холодные времена.

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