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В России набирает популярность у мошенников схема с «оплаченной посылкой»

РИА Новости: аферисты звонят от лица службы доставки и крадут данные
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Дони Джабборов/«Газета.Ru»

В России участились случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками маркетплейсов или курьерских служб. Об этом сообщил РИА Новости директор по продукту «Защитник» компании МТС Андрей Бийчук.

По его словам, потенциальным жертвам звонят с сообщением о якобы готовой к вручению и уже оплаченной посылке. Даже если человек говорит, что ничего не заказывал, ему объясняют, что это может быть подарок, ошибка или заказ, оформленный другим человеком на его имя.

Во время разговора мошенники предлагают подтвердить личность и присылают СМС-код, ссылаясь на требования службы доставки. Однако на деле этот код нужен аферистам для входа в личный кабинет пользователя или подтверждения операций с его банковским счетом.

Иногда мошенники отправляют ссылку, якобы от курьерской службы, которая ведет на фальшивый сайт, где просят ввести личные данные. Также они могут пугать тем, что без быстрой верификации посылка будет уничтожена, деньги не вернут, а аккаунт на маркетплейсе могут заблокировать.

Эксперт подчеркнул, что цель таких звонков — получить конфиденциальную информацию, которую потом используют в мошеннических схемах.

Ранее мошенники разработали схему, предлагая работу модератором на платформе OnlyFans.

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