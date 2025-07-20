В МВД назвали неочевидные ошибки в защите от мошенников

Использование устаревших протоколов безопасности для Wi-Fi, сохранение информации о банковских картах в браузерах являются грубыми ошибками в защите от обмана. Об этом сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Многие продолжают использовать WEP или WPA для защиты домашней сети, хотя они давно считаются уязвимыми», — говорится в сообщении.

В ведомстве порекомендовали переключиться на WPA3, который предлагает более надежное шифрование информации и защиту от атак при помощи перебора паролей. По словам специалистов, встроенные в браузеры менеджеры паролей менее защищены, чем специализированные сторонние программы, такие как Bitwarden или 1Password.

Кроме того, в МВД подчеркнули, что мошенники часто рассчитывают на эмоциональную реакцию и просят делать что-то срочно, создавая ощущение опасности. В такие моменты особенно важно сохранять спокойствие и проверять запросы через официальные каналы информации.

До этого россиянам напомнили о «золотом часе» — критически важном промежутке времени сразу после того, как конфиденциальные данные (такие как коды двухфакторной аутентификации, CVV карт, пароли) попали к мошенникам. В публикации говорится, что первым делом необходимо срочно сменить все пароли и коды доступа к скомпрометированным учетным записям, особенно в банковских сервисах.

Ранее в Совфеде рассказали о новой афере мошенников с домофоном.