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Девять человек пропали в Южной Корее из-за проливных дождей и оползней

В Южной Корее эвакуированы 14 тысяч жителей из-за проливных дождей
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Tsuguliev/Shutterstock/FOTODOM

Девять человек числятся пропавшими без вести после проливных дождей и оползней, которые обрушились на Южную Корею на прошлой неделе. Об этом сообщило правительство страны, передает агентство Younhap.

По данным министерства внутренних дел, более 14 тыс. человек эвакуированы в 15 крупных городах и провинциях.

По состоянию на 18:00 воскресенья было зарегистрировано 1999 случаев повреждения имущества в государственных учреждениях и 2238 — в частных учреждениях.

Государственное метеорологическое агентство прогнозирует новые осадки в провинциях Южная Чолла, Южная Кенсан и на южном острове Чеджудо.

Правительство отменило все предупреждения о сильных дождях и в воскресенье понизило уровень предупреждения с «серьезного» до «внимания».

21 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что почти 40% от месячной нормы осадков может выпасть в Москве.

Ранее в Подмосковье из-за дождей обрушился мост.

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