В Подмосковье из-за дождей обрушился мост

ТАСС: в Подмосковье обрушился мост из-за дождей, отрезаны три населенных пункта

В Подмосковье из-за сильных дождей обрушился мост, в результате отрезанными остались три населенных пункта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

По данным агентства, инцидент произошел в Наро-Фоминском районе.

«Произошло размытие и падение бетонного моста из-за дождей. От сообщения отрезаны часть деревни Алексино, СНТ «Верейское» и «Исьма», — поделился собеседник агентства.

В настоящее время ведется демонтаж старого моста, вместе с тем рабочие отсыпают и прокладывают переправу. Спасатели переправляют местных на лодках. Отмечается, что работы планируют завершить до обеда понедельника.

До этого Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщал, что в столице автомобиль скорой помощи застрял в глубокой луже после сильного дождя.

Автомобиль скорой помощи находится в воде по решетку радиатора. У машины работают спецсигналы и аварийная сигнализация. Покинули медики и водитель машину, неизвестно. Также не сообщается, перевозил ли автомобиль пациента.

Ранее в Москве затопило дороги после сильного ливня.