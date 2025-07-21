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Дороги Москвы затопило после сильного ливня

В Москве затопило дороги после сильного ливня
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В Москве затопило автомобильные дороги после сильного ливня. Видео с затопленными улицами опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«В разных частях города на дорогах стоит вода. По прогнозу за сегодня в городе выпадет 40% месячной нормы осадков. А дождь продлится до 9 вечера», — сообщает канал.

По предупреждению о погоде от МЧС, в Москве сегодня ожидается ливень, гроза, усиление ветра с порывами до 15 м/с.

До этого на юго-востоке Москвы в районе 16-го километра внешней стороны МКАД произошло подтопление проезжей части из-за обильных осадков. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Движение автотранспорта на данном участке было временно приостановлено. В ГИБДД тогда посоветовали автомобилистам заранее выбирать альтернативные маршруты и избегать проезда через затопленный участок кольцевой автодороги.

Ранее Подмосковье затопило из-за сильного ливня.

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