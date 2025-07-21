Врач рассказал, как справиться с повышенной потливостью в жару

Чрезмерная потливость (гипергидроз) может указывать на нарушение обмена веществ, обычно это связано с лишним весом. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев.

По его словам, чтобы справиться с проблемой, важно нормализовать вес и соблюдать определенные правила поведения в жару.

«Базовые рекомендации — стараться не перегреваться, оставаться в зоне кондиционируемого воздуха, пить достаточное количество воды, есть нетяжелую пищу, носить легкую, дышащую одежду», — сказал Калинчев.

Врач отметил, что это поможет уменьшить потоотделение и облегчить общее самочувствие в жаркую погоду.

Фармацевт Аббас Канани из Великобритании до этого говорил, что для снижения потливости в жаркую погоду нужно отказаться от острой пищи и кофеина. По словам Канани, из рациона нужно убрать как можно больше продуктов, богатых жирами. Дело в том, что фастфуд, жирное мясо, сливочное масло и кондитерские изделия могут повышать уровень холестерина. Это, в свою очередь, может нарушать работу системы кровообращения и вызывать усиленное потоотделение.

Ранее врач объяснил, когда стоит начать переживать из-за повышенной потливости.